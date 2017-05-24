قال عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث إنه تجب مساءلة وزارة العدل حول العدالة في أحكام انتشرت عند وسائل الإعلام الدولية والرأي العام والتقارير العدلية، وذلك في تعليق له على التقرير السنوي لوزارة العدل.
وأضاف أن تلك الأحكام تثير التساؤل حول سمعة القضاء السعودي محلياً وعالمياً، كما أنها مؤشر خطر في ميزان العدالة، وتتسبب كذلك في تشويه سمعة الشريعة الإسلامية.
وذكر الغيث، بحسب “الحياة”، أن من هذه الأحكام تبرئة أحد الدعاة بعد وصفه للمدعي بأنه “محامي الزنادقة”، وكذلك تبرئة شخص قذف المبتعثات والطبيبات ووصف أهاليهن بالدياثة، بالإضافة إلى إصدار حكم مخفف على شخص كفّر أحد الممثلين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج