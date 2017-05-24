احتفلت مدارس فرسان العلم الأهلية بمحافظة الخرج بتخريج جميع طلابها من المراحل الدراسية في حفل رائع وجميل مساء يوم الأثنين الموافق 26 / 08 / 1438 هـ في قاعة الاحتفالات الكبرى بحضور نائب قسم القيادة المدرسية الأستاذ مبارك الرشيدي ومشرف التعليم الأهلي الأستاذ حسن الهزاني والأستاذ بندر سعود الحربي ومالك مدارس العلم الأهلية الأستاذ محمد بن راشد الدوسري ومشرف العام للمدارس الأستاذ فيصل بن عبدالله بن حسين ، قدم الحفل الأستاذ محمد العويس .
بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاه الأستاذ أحمد عادل ثم ألقى الأستاذ جابر العماري كلمة وجه فيها عدد من النصائح والتوجيهات لابنائه الخريجين وقدم شكره لكل من شاركهم هذه الفرحة بعدها ألقى كلمة الخريجين الطالب علي القاسي قدم فيها باقات الشكر لإدارة المدرسة طيلة فترة الدراسة مقدماً لهم الدعاء بالتوفيق والسداد لاخوانه الخريجين ثم ألقى كلمة أولياء الأمور بالنيابة عنهم الأستاذ عبدالعزيز العنقري بعدها تم تكريم جميع المدرسين المتميزين والطلاب المتفوقين في جميع المراحل الإبتدائي والمتوسط والثانوي وتكريم الطلاب الخريجين .
قدمت إدارة المدرسة العديد من المفاجآت لابنائها المتفوقين والخريجين بمنحهم منحة دراسية بالتعاون مع جامعة هانونفورد في إدارة الأعمال بالمملكة المتحدة البريطانية سلمها مالك المدارس الأستاذ محمد بن راشد الدوسري.
في الختام عبر مالك المدارس محمد الدوسري بتقديم كلمات الشكر والعرفان لجميع من حضر هذا الاحتفال بتخريج الطلاب ومن شاركهم من أولياء الأمور وتمنى للخريجين من أبنائه الطلاب التوفيق لهم في حياتهم العلمية والعملية .
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