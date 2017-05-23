تسجّل إجازة نهاية الأسبوع الحالي، عدداً من الأحداث التي تهم المجتمع السعودي؛ أولها: تزامنها مع حلول صرف رواتب الشهر الجاري “رواتب برج الجوزاء”، والتي ستُصرف مع البدلات المعادة، إضافة إلى حلول شهر رمضان المبارك، وبدء إجازة الهيئات التعليمية والإدارية في وزارة التعليم ومدارس المملكة، كما يُنتظر أن يكون تزامُن موعد صرف الرواتب مع حلول شهر رمضان المبارك منعشاً للأسواق والمحلات التجارية.
وتفصيلاً وفقا لموقع سبق يُنتظر إيداع رواتب موظفي الدولة في حساباتهم البنكية بعد غد الخميس لتوافق موعد صرفها هذا الشهر مع يوم الجمعة الذي يُعتبر إجازة رسمية للبنوك؛ فيما ستكون الرواتب هذا الشهر مضافة لها البدلات والمكافآت والمزايا المالية للمستحقين لها في القطاعين المدني والعسكري، وهي البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي صدر أمر ملكي بإعادتها إلى ما كانت عليه، وعددها 51 بدلاً ومكافأة.
وتتزامن إجازة نهاية الأسبوع الحالي مع حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية الهلال مساء يومي الخميس والجمعة؛ وبذلك يُنتظر دخول الشهر المبارك يوم الجمعة أو يوم السبت.
وتبدأ مع نهاية دوام بعد غد الخميس، الإجازةُ الرسمية للهيئات التعليمية والإدارية في مدارس المملكة بعد صدور الأمر الملكي بتقديم موعد اختبارات نهاية العام الدراسي.
يشار إلى أن تزامن صرف رواتب الشهر الحالي مع فارق زمني بسيط مع موعد دخول شهر رمضان المبارك سينعش الأسواق التجارية؛ حيث سيتجه المواطنون لشراء مستلزمات موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.
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