منحت جامعة فرانكلين السويسرية، رئيسة قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث بالرياض وعضو مجلس الشورى سابقاً، الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع؛ أعلى شهادة تمنحها الجامعة بدرجة طبيبة الإنسانية –CAUSA الشرفية، بمناسبة مرور 48 عاماً على هذه الجائزة.
وأوضح رئيس الجامعة السويسرية، خلال الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة، أن مثل هذه الدرجات الشرفية هي أعلى تقدير تقلّده هذه المؤسسة العلمية.
وقال: منح هذه الشهادة يأتي نظير تحلي الدكتورة الهزاع؛ بالريادة والتفرد في تخصّصها الطبي، إضافة إلى أنها تعد نموذجاً ومثالاً لما ينبغي أن يكون عليه القدوة والمثال للتعليم العالمي، وبأعلى المستويات الدولية.
وأضاف: الشخصيات التي تقلّدت تلك الدرجة الشرفية، وعلى مر السنين، تحلت كنماذج للتميُّز والتألق في خدمة طلاب الجامعة وخريجيها وما تلا ذلك في خدمة المجتمع ثم العالم أجمع.
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جامعة سويسرية تمنح الدكتورة السعودية سلوى الهزاع أعلى شهادة بدرجة طبيبة الإنسانية
الخرج اليوم - محمود سليمان :
منحت جامعة فرانكلين السويسرية، رئيسة قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث بالرياض وعضو مجلس الشورى سابقاً، الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع؛ أعلى شهادة تمنحها الجامعة بدرجة طبيبة الإنسانية –CAUSA الشرفية، بمناسبة مرور 48 عاماً على هذه الجائزة.
منحت جامعة فرانكلين السويسرية، رئيسة قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث بالرياض وعضو مجلس الشورى سابقاً، الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع؛ أعلى شهادة تمنحها الجامعة بدرجة طبيبة الإنسانية –CAUSA الشرفية، بمناسبة مرور 48 عاماً على هذه الجائزة.
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