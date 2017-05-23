في محيط مضطرب وخطير حصلت السعودية على صفقة عسكرية ضخمة اعتبرها مراقبون بمثابة زلزال حقيقي في المنطقة يكسر توازن القوى بشكل مريح لصالح السعودية، وتضمّنت هذه الصفقة أنظمة دفاعية وهجومية برية وبحرية وجوية متقدمة، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة ومتطورة في الحرب الإلكترونية؛ حيث تمنحها الصفقة أسبقية الضربة الأولى ضد أي عدو متربص، وستمنحها حماية قد تصل إلى نسبة 100% من أي هجوم مضاد، خاصة بعد وصول منظومة ثاد العسكرية، والتي ستنضم إلى منظومة باتريوت التي كانت فعالة جداً في صد كل الصورايخ الحوثية حتى الآن وبنسبة 100%.
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زلزال السعودية العسكري يضرب الملالي والصهاينة.. الرياض باتت تمتلك أسبقية الضربة الأولى
زلزال السعودية العسكري يضرب الملالي والصهاينة.. الرياض باتت تمتلك أسبقية الضربة الأولى
الخرج اليوم - حمد السويحب :
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