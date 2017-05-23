قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تغريم شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي مبالغ وصلت قيمتها لـ 15 مليون ريال، لارتكابهما مخالفات، بينها إطلاق عروض ترويجية مخالفة للنظام.
وتعد هذه القرارات مؤيدة نهائيًا من محكمة الاستئناف الإدارية، وبلغت قيمتها 15.06 مليون ريال على الشركتين، حيث وصلت غرامة شركة الاتصالات السعودية 5.06 ملايين ريال، أما شركة اتحاد الاتصالات موبايلي فكان لها النصيب الأكبر من قيمة الغرامات والتي بلغت 10 ملايين، وفقًا لـ “مكة”.
الجدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أعلنت مطلع العام الحالي تغريم عدد من شركات الاتصالات بمبلغ 2.57 مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الغرامات التي فرضتها الهيئة على بعض شركات الاتصالات منذ بداية العام الهجري وحتى الآن 17.63 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي ارتكبتها الشركتان فتضمنت قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات 4 مخالفات لشركة الاتصالات السعودية مقابل مخالفتين لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» وفق التالي:
بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية:
1 مخالفة إطلاق عرض ترويجي مخالف للنظام وبلغت قيمة غرامة المخالفة 5 ملايين ريال.
2 مخالفة امتناعها عن تنفيذ التوجيهات الصادرة من الهيئة لـ 4 شكاوى مقدمة من المشتركين، وبلغت قيمة غرامة المخالفة 40 ألف ريال.
3 مخالفة تأخر الشركة عن تقديم المعلومات المطلوبة منها من قبل الهيئة خلال المدة المحددة، وبلغت قيمة الغرامة 10 آلاف ريال.
4 مخالفة الامتناع عن تنفيذ التوجيهات الصادرة من الهيئة بشأن شكوى قدمت من أحد المشتركين، وبلغت قيمة الغرامة 10 آلاف ريال.
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لهذه الأسباب.. تغريم شركتي الاتصالات وموبايلي 15 مليون ريال
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تغريم شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي مبالغ وصلت قيمتها لـ 15 مليون ريال، لارتكابهما مخالفات، بينها إطلاق عروض ترويجية مخالفة للنظام.
قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تغريم شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي مبالغ وصلت قيمتها لـ 15 مليون ريال، لارتكابهما مخالفات، بينها إطلاق عروض ترويجية مخالفة للنظام.
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