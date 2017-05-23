كشفت تقارير صحفية قطرية أن إدارة نادي النصر أبدت اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات اللاعب الدولي السوري، محمود المواس، متوسط فريق أم صلال القطري.
وأفادت بأن نادي النصر يجهز خطاباً رسمياً للتواصل مع إدارة أم صلال للتفاوض معها بخصوص شراء عقد المواس، الذي جدد عقده مع أم صلال حتى صيف ٢٠١٩ بعد انتقاله إليه في القسم الثاني لدوري نجوم قطر في يناير الماضي.
وكان محمود المواس قد حصل على إجازة من إدارة أم صلال تمتد حتى العاشر من يوليو المقبل موعد بدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد، وقد حرص المواس على قضاء الإجازة في مدينته حماة بين عائلته قبيل التحاقه بصفوف المنتخب السوري الذي يستعد لملاقاة المنتخب الصيني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.وفق “المواطن”.
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