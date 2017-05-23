في تصريحات خاصة عبر أثير الإذاعة المصرية، أكد رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، ان الفريق الاول بحاجة لكهربا خلال الفترة المقبلة، بسبب اقبال الفريق على مباريات هامة في البطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر ، مؤكدًا انه يسعى لبقاء اللاعب واستمراره مع الزمالك حتى يناير المقبل.
وكان المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك “أوجوستو إيناسيو”، قد ابدى رغبته في بقاء الفولت مع الفريق للإستفادة من جهوده في المباريات الهامة، وانهالت العروض على كهربا خلال الأيام القليلة الماضية منها عروض خليجية وأخرى أوروبية ، وحسب مصادر مقربة من اللاعب أن الفولت يمتلك عرض ألماني سوف يظهر في الأيام المقبلة دون الإفصاح عن اسم الفريق، وعرض من بكين الصيني.
الجدير بالذكر ان الاتحاد يرغب في تجديد إعارة اللاعب لموسم أخر ، بعد تألقه في الموسم الماضي وكانت اعارة كهربت قد انتهت مع العميد عقب نهاية مباريات دوري جميل للمحترفين، والذي توج به الزعيم، وانتقل (الفولت) لصفوف الاتحاد مطلع موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة في صفقة قدرت بمليون و200 ألف دولار، وقدم مستوى مميزاً للغاية، أحرز خلاله 16 هدفاً في 20 مباراة، بإجمالي 1655 دقيقة، وصنع 3 أهداف، وتصدر قائمة هدافي الفريق، وثالث هدافي الدوري برصيد 16 خلف السوري مهاجم الأهلي عمر السومة برصيد 24 هدفا ، وإسماعيل بانجورا مهاجم الرائد صاحب المركز الثاني برصيد 18 هدفاً، كما أنه أحرز هدف الفوز بكأس سمو ولي العهد أمام النصر والتي انتهت بهدف نظيف على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ليعود الاتحاد لمنصات التتويج من جديد. وفق “النادي”.
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