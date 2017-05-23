زار أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، الخطوط الأمامية للحدود الجنوبية للمملكة، حيث يرابط رجال حرس الحدود.
ونقل الأمير جلوي تحيات وتهنئة القيادة للمرابطين بمناسبة قرب شهر رمضان، حيث وقف على النقاط الحدودية والرقابات المتقدمة على المناطق الجبلية المتاخمة للأراضي اليمنية، وزار وحدات القناصة، وكمائن رصد وضبط المتسللين والمهربين.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الإمارة عدة عربات دفع رباعي عسكرية وهي تتحرك في منطقة جبلية وعرة، حيث استقل أمير منطقة نجران إحداها خلال تفقده للشريط الحدودي، كما أظهرت إحدى الصور تجربة الأمير لإحدى الأسلحة، وحديثه مع المرابطين، وتفقد المواقع.
وقال أثناء جولته: “تشرفت اليوم بهذه الجولة لألتقي إخواني رجال حرس الحدود البواسل، وأنقل إليهم تحيات قيادتنا الرشيدة، كما تشرفت بتهنئة المرابطين بقرب حلول شهر رمضان المبارك… فهم يؤدون عملاً جليلاً، تجعل من مرابطتهم عبادة وتقرب إلى الله تعالى، إذ نذروا أنفسهم للوقوف والثبات دفاعًا عن أرض الحرمين”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “جميع من التقى هؤلاء الرجال البواسل من كافة القوات العسكرية، سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الوعظ والإعلام، أكدوا أنهم جاؤوا من أجل رفع معنويات الجنود، إلا أنهم وجدوا رجالاً هم من رفعوا معنويات ضيوفهم”.
#عاجل#يحدث_الآن
أمير #نجران على الخط الأمامي للحدود.#حدودنا_آمنة pic.twitter.com/x7Xyvc0q0g
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) May 23, 2017
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