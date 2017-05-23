وقع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع عاجلة في المشاعر المقدسة، مع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن طاهر بنتن.
وتضمنت الاتفاقيات إنشاء جسر لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات، ودورات مياه وبوابات وسياجات ومحطات إركاب، ومنحنى التفاف للخلف شرق جسر الملك فيصل، وتغطية خرسانية لقناة التصريف، وتهذيب المنطقة الواقعة أعلى مناطق حجاج تركيا وأوروبا بمزدلفة.
كما شملت تعديل طرق نقل الترددي لخدمة حجاج إيران وإفريقيا غير العربية، وإضافة سور معدني على الحواجز الخرسانية وإزالة الإسفلت وتسوية ساحة بمزدلفة، وإنشاء حواجز خرسانية لفصل حركة المشاة، وتسهيل حركة الحافلات لحجاج أفريقيا غير العربية في المصاطب العلوية بعرفات.
حضر توقيع الاتفاقيات كل من الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة، ووزير المالية محمد الجدعان، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية، وأمناء العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف.
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