منحت وزارة التجارة والاستثمار 23 شركة أمريكية كبرى رخصاً لمزاولة الأنشطة الاستثمارية في المملكة، لتوفير آفاق مهنية جيدة للشباب السعودي.
وتعمل الشركات الأمريكية التي مُنحت تراخيص الاستثمار في المملكة في قطاعات المواصلات والخدمات اللوجيستية والمصارف والصناعات التحويلية، وقد منحتها الهيئة العامة للاستثمار التراخيص على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الذي انطلق قبل يومين بالتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة، وفيما يلي قائمة بهذه الشركات ونبذة عنها:
1- سيتي جروب: إحدى أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية، مقرها نيويورك، وتتمتع الشركة بأكبر شبكة خدمات مالية في العالم، حيث تمتد في 107 دول، ويبلغ عدد حسابات العملاء لدى الشركة أكثر من 200 مليون حساب، كما بلغ إجمالي حجم الأصول لديها 2.187 تريليون دولار، أكبر المساهمين فيها جهاز أبوظبي للاستثمار، ويمتلك الأمير الوليد بن طلال فيها حصة حجمها 4.3%.
2- شركة بوينج: عملاق صناعة الطائرات على مستوى العالم، وهي شركة متعددة الجنسيات، يقع مقرها في مدينة شيكاغو، لا ينافسها سوى شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، تحظى شركة بوينج بدعم لا محدود من قبل الحكومة الأمريكية، وهي مدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية.
3- شركة كاديل: وهي شركة بناء ومقاولات من الأبرز حول العالم، وتنفذ مشاريع عدة، كبناء مجمعات رئيسية لمحطات توليد الطاقة، مصانع، مصانع كيميائية، فنادق، ومختلف المنشآت التجارية والتجزئة.
4- شركة إس أو إس العالمية: شركة متخصصة في الخدمات الاستشارية، وتأسست عام 1985.
5- شركة إي وان تكنولوجي: شركة متخصصة في تقنية الواقع الافتراضي، تأسست في العام 2001، ومقرها مدينة نيويورك.
6- شركة روان: وهي شركة متخصصة في أنشطة الحفر والتنقيب في حقول النفط والغاز، تنفذ مشاريع عدة داخل الولايات المتحدة وخارجها، كما أنها تأسست عام 1923.
7- مجموعة هورون: وهي متخصصة في الخدمات الاستشارية، تأسست في مارس من العام 2002، ومقرها شيكاغو بالولايات المتحدة.
8- هيوليت إنتربرايز: وهي متخصصة في صناعة الإلكترونيات، وتنتج الأجهزة الشهيرة ماركة “hp” مدرجة في بورصة نيويورك، ولها مقر موجود حالياً بطريق الملك فهد الرياض.
9- شركة ماكنزي: شركة رائدة في مجال استشارات الأعمال، وتشتهر الشركة بالعديد من الأعمال الاستشارية والدراسات الأكاديمية المتميزة وتقدم الحلول الاستشارية للشركات والحكومات على السواء، تأسست الشركة في 1926 ويَعمل لديها ما يزيد على 9 آلاف مستشار في كافة المجالات الإدارية.
10- إلترا دريلنغ للتقنية: شركة صناعية كبرى متخصصة في صناعة منصات الحفر والتنقيب عن المواد البترولية.
11- شركة نيوتنكس: متخصصة في خدمات الشبكات، تأسست في العام 2009 ومقرها كاليفورنيا في الولايات المتحدة .
12- شركة ويرلبول: تأسست في العام 1911 في ولاية ميتشجان بالولايات المتحدة، وهي متخصصة في مجال الأجهزة المنزلية، تبلغ إيراداتها السنوية 21 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 100 ألف موظف.
13- شركة كرين العالمية: وهي متخصصة في شحن البضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية حول العالم.
14- شركة إيلي ليلي: شركة دواء أمريكية عالمية، يقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس بولاية إنديانا في الولايات المتحدة، تأسست عام 1876، وتباع منتجاتها في حوالي 125 دولة، كما أنها أكبر منتج وموزع في العالم للأدوية النفسية.
15- جنرال إلكتريك: هي شركة صناعية وتكنولوجية في أمريكية ضخمة متعددة الجنسيات، يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة فيرفيلد الأمريكية، وفي تقييم فوربز فهي ثاني أكبر شركات العالم، وبها ما يفوق 300 ألف عامل، تأسست عام 1892 وهي مدرجة في بورصة نيويورك.
16- شركة رايثون: هي شركة متخصصة في التكنولوجيا والابتكار وفي مجالات الدفاع والأمن والأسواق المدنية، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة والتهام في ولاية ماستشوستس.
17- شركة سلكت: وهي شركة متخصصة في الرعاية الصحية، تأسست عام 1996، ومقرها الرئيسي مشانيسبورغ، بنسيلفانيا، الولايات المتحدة.
18- شركة اي أون: وهي شركة متخصصة في تقنية الواقع الافتراضي، تأسست عام 1999، ويقع مقرها الرئيسي في إيرفين، كاليفورنيا.
19- شركة مونسانتو: وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية، تأسست عام 1901، ويقع مقرها الرئيسي في سانت لويس، ولاية ميزوري.
20- شركة نابورس: وهي شركة متخصصة في مجال النفط والغاز، تأسست عام 1968، ويقع مقرها الرئيسي في هاميلتون، برمودا.
21- شركة كيم كويست: وهي شركة تعمل في مجال المواد الكيميائية المتخصصة والتكنولوجيا.
22- وشركة إف إي اي: وهي شركة لخدمات أنظمة الأجهزة الإلكترونية،
23- شركة إم كلاين: شركة استشارات متخصصة، يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية.
وفق “أخبار 24”.
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