نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أمس الإثنين، صورتين نادرتين للملك سعود والملك فيصل، رحمهما الله، في إطار تقرير شامل عن العلاقات السعودية الأمريكية.
وبدا الملك سعود في الصورة الأولى وهو يجلس أمام الميكرفون الموسوم بشعار هيئة الإذاعة البريطانية وفي يده خطاب معد لإلقائه، فيما بدا الملك فيصل في نفس المكان وبجواره أحد الأشخاص.
والتقطت صورة الملك سعود بن عبدالعزيز خلال زيارة قام بها للإذاعة البريطانية في العام 1947، حينما كان ولياً للعهد وكان في الخامسة والأربعين من العمر آنذاك.
فيما التقطت صورة الملك فيصل في العام 1943 في زيارة مماثلة، وكان حينها في الـ37 من عمره وكان يشغل منصب وزير الخارجية.
وفق “أخبار 24”.
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