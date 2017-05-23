أظهر مقطع فيديو نادر أحد أفراد القوات المسلحة السعودية في لفتة إنسانية مع أسرى الجيش العراقي لدى قوات التحالف إبَّان حرب الخليج الثانية عام 1991م.
وكان العسكري السعودي في المقطع يهوّن من روع الضباط والجنود العراقيين الذين وقعوا في أسر قوات التحالف في معركة الخفجي، حيث قال لهم: “نحييكم في بلدكم الثاني، ونحن لا نعتبركم أسرى بل أنتم ضيوف بين أهلكم وإخوانكم.. وإن شاء الله تنجلي الغمّة ويعود كلٌّ منكم إلى أهله سالماً غانماً إن شاء الله”.
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