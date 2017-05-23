أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اليوم (الثلاثاء) أنها تتابع بشكل مستمر آخر المستجدات بخصوص التفجيرات التي حصلت في مدينة مانشستر.
وأوضحت أنها لم تتلقَ حتى هذه اللحظة أي بلاغ يفيد بتعرض أي من المواطنين المتواجدين على الأراضي البريطانية لسوء.
وكان تفجيران قد وقعا في مدينة مانشستر البريطانية، تبناهما تنظيم “داعش”، وتسبب التفجير الأول بمقتل أكثر من 22 شخصاً بينهم أطفال وإصابة العشرات، عندما هاجم انتحاري حفلاً غنائياً للمطربة الأمريكية “أريانا جراندي” بمانشستر الليلة الماضية.
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