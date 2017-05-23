وافق وزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على تعديل ضوابط ابتعاث وإيفاد موظفي الخدمة المدنية، باستثناء بعض المرشحين للابتعاث من شرط توازي فترة الابتعاث المطلوبة وفترة عمل المرشح للابتعاث.
حيث يُستثنى المرشح الذي يحمل درجة علمية بمستوى متميز من شرط توازي فترة عمله مع فترة الابتعاث، إن كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك.
كما تضمنت التعديلات إلغاء شرط قضاء فترة الامتياز لبرامج التجسير للتخصصات الطبية بالمستشفيات التابعة للجهة فقط، بجانب إمكانية تغيير التخصص في حال كان التغيير مبنيا على مبررات مقنعة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، ولا يترتب عليه زيادة مدة الابتعاث. وفق “أخبار 24”.
وشملت التعديلات المقترحة السماح بتمديد مدة الابتعاث للتخصصات النظرية، بحيث يمكن تمديد الابتعاث في جميع التخصصات لمرحلة البكالوريوس سنة واحدة، وستة أشهر لمرحلة الماجستير، وسنة للدكتوراه، بينما يُترك تحديد فترة التمديد بالنسبة للتخصصات الطبية لتقدير اللجنة.
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