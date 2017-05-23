أصيبت طالبة جامعية بكلية الوجه، بحالة هستيريا وصراخ وتشنج عصبي أعقبه إغماء، وذلك بعد قيام إحدى عضوات هيئة التدريس الأربعاء الماضي، بحرمانها من أداء الاختبار في أحد المقررات.
وقال زوج الطالبة إنه تم نقلها بالهلال الأحمر إلى مستشفى الوجه العام، وتنويمها بالمستشفى حتى المساء وصرف الأدوية اللازمة لها، لافتا إلى أن التقرير الطبي يؤكد أن الطالبة كانت تشكو من صياح وبكاء وتشنج بالعضلات، ولا توجد آثار إصابة أو جروح سطحية.
وأشار وفقا لـ”سبق” إلى أنه تم وضع المريضة تحت الملاحظة وإعطاؤها العلاج اللازم وتم تشخيص الحالة بضغط نفسي، مطالبا مدير جامعة تبوك بالتدخل لحل الأزمة ومحاسبة المتسبب الذي حرمها من الاختبار دون سبب وجيه.
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