تقدم عمر المزيعل لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ،بشكوى رسمية لغرفة فض المنازعات، لتثبيت مستحقاته المالية المتأخرة، والبالغة نحو أربع مائة وخمسين ألف ريال.
وأوضح المزيعل لإذاعة يو إف إم ،أن الشكوى تستهدف حفظ حقوقه المالية، لاحتمالية عدم استمرار إدارة حاتم باعشن.
من جانب آخر ، ثمن حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد، دعم أنمار الحائلي وأحمد كعكي عضوي شرف النادي، من خلال تسديد رواتب التونسي أحمد العكايشي للأشهر من يناير وحتى أبريل،ودفع ما تبقى من مبلغ مقدم عقده، مؤكداً أن مثل هذا الدعم غير مستغرب منهما، ويأتي امتداداً لمواقفهما المشرفة تجاه الكيان. وفق “هاتريك”.
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