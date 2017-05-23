علمت “الرياض” أن بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النصر أجروا اتصالاتهم مع إدارة الكرة في الساعات القليلة الماضية، وحذروها من تكرار الحوالات البنكية للمرتبات الشهرية والتي نفذتها الإدارة الموسم الماضي من خلال حسم بدلي المواصلات والسكن، إذ يعانون من تأخر المرتبات الشهرية التي وصلت إلى 11 شهرا وتقدر بـ45 مليون ريال.
وكان عدد منهم قد تقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية وفض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة يتقدمهم المهاجمان نايف هزازي وحسن الراهب ولاعب الوسط ابراهيم غالب والمدافع البحريني السابق محمد حسين.
من جهة أخرى رفضت إدارة النصر تجديد إعارة الحارس متعب شراحيلي للرائد للموسم الثاني على التوالي لحين معرفة مصير الحارسين عبدالله العنزي وعبدالله الشمري بعد توصية مدرب الحراس المغربي فهمي عبدالغني بالاستغناء عنهما الموسم المقبل.
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