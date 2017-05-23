قال طفل يمني يلقبه أقرانه بمحمد نور اليمنيين، وتسببت ألغام حوثية في إعاقة دائمة وحرمانه من ركل الكرة التي يحبها، إنه يعشق الاتحاد ويحب محمد نور.
وظهر الطفل، الذي ينحدر من عائلة اتحادية، في مقطع فيديو متداول وهو يحاول ركل الكرة مع رفاقه كما كان يفعل في السابق.
وأوضح عم الطفل، أنهم في محافظة الجوف يحبون الاتحاد ومحمد نور، وانتقل حب محمد نور لكل أفراد الأسرة، فيما وصف أهالي الجوف الألغام بأنها أصبحت تؤرق الجميع صغاراً كانوا أو كباراً، وأنها أودت بحياة 46 شخصاً في محافظة الجوف وحدها. وفق “أخبار 24”.
بدوره غرد لاعب الاتحاد محمد نور عبر حسابه على “تويتر” قائلاً إنه تابع ما ورد عن الطفل الملقب بمحمد نور الذي أصيب بلغم في قناة “العربية الحدث” وأنه متعاطف معه كثيرا معه، متمنياً له الشفاء العاجل، وأن تسنح له الفرصة لمقابلته.
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