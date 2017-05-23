أصدرت المحكمة العليا إعلاناً دعت فيه عموم المسلمين لتحري رؤية هلال رمضان خلال مساء الخميس 29 شعبان 1438هـ، وإبلاغ أقرب محكمة في حال رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
وقالت المحكمة في إعلانها، إنه نظراً لعدم تقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء الأربعاء 29 رجب الماضي، فإنها تدعو عموم المسملين داخل المملكة لتحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الخميس 29 شعبان، وفي حال عدم رؤيته مساء الخميس سيكون التحري مساء الجمعة 30 شعبان حسب تقويم أم القرى. وفق “أخبار 24”.
وطالبت المحكمة من لديهم القدرة على الترائي الاهتمام بأمر تحري رؤية هلال رمضان في التاريخ المذكور، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.
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