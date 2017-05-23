أكد والد الطفلين اللذين انتشرت أنباء بمواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عن اختفائهما، أن ابنيه لديه ويتمتعان بصحة جيدة، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو يظهر الطفلين في منزله.
من جانبها، ذكرت مصادر وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الأب أخذ طفليه دون علم الأم حيث توجد خلافات بينهما.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات عن اختفاء الطفلين (هتان وباسل) من مسجد الملك فهد بالطائف، قبل أن يظهرا في مقطع فيديو برفقة والدهما الذي أكد أن الطفلين ابناه وأنه لم يختطفهما.
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