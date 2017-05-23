لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد من بين رؤساء وزعماء العالم الذين زاروا المملكة الذي شارك في أداء العرضة التاريخية، فقد سبقه في ذلك 4 رؤساء آخرون وولي عهد بريطانيا في تأدية تلك الرقصة التي تعكس جانباً ثقافياً مهماً للمجتمع السعودي وعاداته وتقاليده.
الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات شارك في أداء العرضة خلال زيارته للمملكة إبان حكمه، وبدا سعيداً للغاية، كذلك الرئيس الأمريكي الأسبق جورش بوش الابن الذي بدت على وجهه السعادة وهو يتمايل يميناً ويساراً بجوار الملك سلمان الذي كان أميراً للرياض حينذاك.
كما أدى الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند العرضة في قصر المصمك خلال زيارته للمملكة أواخر عام 2013، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للمملكة مطلع العام الماضي وشاركه في تأدية العرضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.
أما المشاركة المميزة فكانت لولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز خلال زيارة سابقة له إلى المملكة، حيث ارتدى الزي السعودي وعباءة وحزاماً وضع داخله خنجراً ليتعايش مع أجواء العرضة.
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