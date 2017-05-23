تعرض مواطن بمدينة تبوك لخطأ طبي أثناء علاجه بمستشفى الملك خالد؛ حيث دخل إلى المستشفى للعلاج من آلام شعر بها في معدته، إلا أنه خرج منه بساق واحدة بعد أن بترت ساقه الأخرى؛ نتيجة إصابته بجلطة في القدم.
وأوضح شقيق المواطن جمعة الفايدي أن شقيقه كان يعاني من آلام في المعدة ويستفرغ دائماً، وبعد الكشف عليه اتضح أنه يعاني ثقلاً في الإثني عشر لتجرى له عملية وينوم في العناية المركزة، مضيفاً وفقاً لـ “سبق” أنه بعد إفاقته حضر له طبيب ليسأله عن بطنه فأخبره بأنها جيدة لكنه يشعر بألم في قدمه.
وأضاف شقيق الفايدي أن الأطباء لم يعطوا اهتماماً لشكوى شقيقه، واكتفوا بتخدير أطرافه وأخرجوه من الغرفة، ولكن في اليوم التالي تكررت شكوى أخيه وفحصه طبيب الأوعية الدموية ليكتشف أنه مصاب بجلطة في القدم، أدت إلى امتلاء الشعيرات الدموية في قدمه بالدم المتخثر.
وأشار إلى أن الأطباء أجروا لأخيه عمليتين لمحاولة تدارك الخطأ، لكنهما فشلتا ما أدى لموت الأنسجة من القدم حتى نصف الساق، وقاموا بإخراجه والكشف عليه في الأردن وهناك أكد لهما الأطباء ألا حل لقدمه سوى بترها من فوق الركبة.
وبيّن شقيق جمعة الفايدي أنه عاد مع شقيقه إلى مستشفى الملك خالد لتبتر ساقه اليمنى من فوق الركبة، مشيراً إلى أن شقيقه منوم حالياً وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الخطأ الطبي الذي وقع لشقيقه ومحاسبة المتسبب في بتر ساقه.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان أنهم تلقوا بلاغاً بالحالة، وتم تحويله للجنة المخالفات الطبية بصحة تبوك للتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج