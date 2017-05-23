كشف عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عما سيسفر عنه التعديل الجديد في النظام الأساسي واللوائح التنفيذية لاتحاد الكرة، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة لن تسمح للأندية بإصدار بيانات مسيئة، وسوف يكون هناك غرامات عليها.
ولفت عزت إلى أن اللوائح الجديدة، التي تم اعتمادها السبت الماضي في الجلسة العمومية، تتضمن إيجاد اختبارات ورخص لمديري الاحتراف في الأندية.
وأكد رئيس الاتحاد، في لقاء مع برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الموسم المقبل سيشهد بداية تجربة الكاميرات في إستاد الملك فهد؛ لمساعدة الحكم المساعد على مشاهدة الأخطاء التي تحدث داخل الملعب عن طريق الفيديو، بدون تغيير قرارات الحكم الأول.
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