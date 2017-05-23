أظهر مقطع فيديو متداول ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يرفض قيام مواطنين بتقبيل كتفه ويده، وذلك خلال حفل تخريج ضباط كلية القيادة والأركان أمس (الإثنين).
وبيّن الفيديو الذي صوره الإعلامي رائد المطيري، ولي ولي العهد وهو يقف بجوار سيارته استعداداً للمغادرة بعد انتهاء حفل تخرج الضباط، وبادر بالسلام على عدد من المواطنين الذين حرصوا على توديعه، وقام أحدهم بمحاولة تقبيل كتفه، وأقدم آخر على تقبيل يده إلا أن الأمير محمد بن سلمان منعهما من ذلك.
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