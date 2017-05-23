تسببت مكالمة هاتفية لم تكتمل في إنقاذ ثلاثة شبان ضلوا الطريق وعلقت بهم مركبتهم وسط نفود الكثبان الرملية شرق مركز الحوميات التابع لعفيف.
وكانت غرفة عمليات مخفر شرطة الحوميات التابع لعفيف قد تلقت الساعة الواحدة من صباح أمس (اأثنين) اتصالاً هاتفياً يفيد باستغاثة مفقودين شرق مركز الحوميات بنحو 80 كيلو، ولا يعلمون أين موقعهم بالضبط.
وانطلقت فرقة من مخفر الشرطة إلى جهة الموقع على ضوء الاتصال الأخير، وتم عمل مسح للمنطقة لمدة 6 ساعات متواصلة، حتى تم العثور عليهم في الساعة السابعة صباحاً، ومركبتهم ما زالت عالقة بين الكثبان الرملية، وجرى إنقاذهم ومرافقتهم حتى الخروج لمكان آمن، بحسب “سبق”.
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