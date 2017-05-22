رفع المستشار والمتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية ، الأستاذ حمد بن سعد العمر، أسمى آيات التقدير والامتنان والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -ايده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة .
وأعرب “العمر” عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمزيد من البذل والعطاء والتفاني؛ لما فيه خير الوطن ودعم مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها بلادنا المباركة، في ظل الإهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع البلدي في المملكة من لدن القيادة الرشيدة .
وعبّرالعمر عن شكره وامتنانه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آلِ الشيخ على هذه الثقة؛ سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه .
الخرج اليوم تقدم التهاني والتبريكات للمستشار والمتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية العمر على الترقيه ونتمنى له مزيداً من التقدم والعطاء والمراتب العليا .
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