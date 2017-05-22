تلقت إدارة نادي الاتفاق عرضًا رسميًّا من نظيرتها في نادي الأهلي تطلب فيه التعاقد مع حسن كادش (ظهير أيسر الاتفاق) ليلعب باسم الأهلي اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل.
من جهتها، بدأت إدارة الاتفاق في دراسة عرض الأهلي لضم كادش، وذلك على الرغم من أن الإدارة الاتفاقية دأبت على رفض أية عروض لشراء لاعبيها رغبة منها في العودة للمنافسة على البطولات.
ومن المتوقع أن تحدد إدارة الاتفاق سعرًا مرتفعًا للتخلي عن كادش، حيث تشير المصادر إلى أن إدارة النادي ستطلب مبلغًا لن يقل عن عشرة ملايين ريال، بجانب تخلي الأهلي عن عدد من لاعبيه للانتقال إلى صفوف الاتفاق. حسب “عاجل”.
وفي حالة إتمام الصفقة، فإن بقاء المصري محمد عبدالشافي في صفوف الأهلي سيصبح محل شك كبير، في ظل وجود منصور الحربي وكادش.
جدير بالذكر أن نادي النصر سبق له الإعراب عن رغبته في شراء حسن كادش، إلا أن العقوبة الموقعة على النصر بالحرمان من التسجيل على خلفية قضية عوض خميس تسببت في عرقلة مساعيه للتعاقد مع اللاعب.
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