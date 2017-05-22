طالب المهاجم السوري عمر السومة، محترف النادي الأهلي، جماهير فريقه بالحضور المكثف خلال مباراة اليوم أمام أهلي دبي الإماراتي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري سيكون له دورًا حاسمًا في تحقيق الفوز.
ويغيب عمر السومة عن مباراة اليوم بداعي الإصابة، لكنه حرص على مساندة فريقه ومطالبة الجماهير بالدعم والمساندة، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: “يارب توفيقك اليوم .. جمهورنا الحبيب حضوركم مهم لا تبخلون على ناديكم و لاعبينكم بالحضور”.
هذا وجاء تأهل الأهلي لهذا الدور بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، أما الأهلي الإماراتي فتأهل بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة. وفق “المواطن”.
وسبق للأهلي أن قابل الفرق الإماراتية آسيوياً في 17 مباراة تمكن من خلالها الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مباريات، أما على مستوى مواجهاته المباشرة أمام أهلي الإمارات، فقد التقيا 4 مرات، خسر الأولى 2 – 3 عام 2002، وتعادلا في الثانية والثالثة 2 – 2 و 3 – 3 عامي 2002 و 2015، وفاز في الرابعة 2 – 1 عام 2015.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج