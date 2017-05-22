انتهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين اليوم (الاثنين)، من استبدال الحلقات الفضية على رخام شاذروان الكعبة المشرفة، والمثبتة للكسوة، ووضع حلقات أخرى ذهبية.
وبلغ إجمالي عدد الحلقات التي تم استبدالها 57 حلقة، موزعة على أضلاع الكعبة المشرفة، كما تم الانتهاء أيضًا من تذهيب 15 حلقة فضية للاحتفاظ بها كبديل للحلقات في حال تضررها.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة، المهندس أمجد الحازمي، أن الأعمال تمت بإشراف مسؤولي رئاسة الحرمين، لافتًا إلى بالغ الرعاية وعظيم العناية، من جانب قيادة البلاد، بالحرمين الشريفين، تيسيراً على قاصديهما.
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