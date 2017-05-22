لقيت أسرة مكونة من أربعة أشخاص مصرعها، اليوم الاثنين، في مركز “ثلوث المنظر” التابع لمحافظة بارق بعسير، إثر نشوب حريق في منزلهم المكون من دورين.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العميد محمد العاصمي، أن غرف العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 2:15 صباحا يفيد بنشوب حريق في منزل لأحد المواطنين بمركز ثلوث المنظر في محافظة بارق، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.
وأضاف أن الحادث عبارة عن حريق في منزل مكون من دورين، واقتصر الحريق على غرفة بالدور الأرضي من المنزل مساحتها 5×10 م تحتوي على كنب إسفنجي (باطرما) مع انتشار لدخان كثيف في كامل أرجاء المنزل.
وأبان العاصمي أن الحادث نتجت عنه وفاة 4 أشخاص مواطنين (رجل 50 عاما – امرأة 43 عاما – فتاة 18 عاما – طفل 12 عاما) نتيجة تعرضهم للاختناق، وإصابة عاملة منزلية من جنسية أفريقية (26 عاما) بحروق، وقد قامت الفرق باستخراجهم وإخماد الحريق، وتم استلام الحادث من قبل الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وفق “أخبار 24”.
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