أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين السعودي والأمريكي فيما يتعلق بـ “أرامكو” حقيقية وليست للمظاهر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المملكة عازمة على الوصول لرؤية 2030 رغم كل الصعاب والألم.
وفي معرض رده على سؤال لـ “سي إن إن – عربية” حول ما يتردد بشأن أن الاتفاقيات المبرمة فيما يتعلق بأرامكو مع الجانب الأمريكي والتي تقارب 50 مليار دولار ليست حقيقية، أكد أنها حقيقية وستنفَذ بلا شك، مشددا: “كيف لنا أن نعرض أهم أصولنا للخطر؟” .
وحول استعداد المجتمع السعودي لتخطي الصعاب لتنفيذ رؤية 2030، قال الفالح: “المملكة تدرك تماما أن مرحلة الانتقال لرؤية 2030 سترجعنا للوراء، لكننا مستعدون وعازمون على أن ندرك غايتنا ونتحمل الألم”.
وبرر الفالح اتجاه صندوق الاستثمارات العامة إلى الاستثمار بالسوق الأمريكي وغيره، بأن هناك توجها لأن نكون فاعلين من خلال الاستثمار في التقنية والذكاء الاصطناعي، مبينا أن المملكة لا تريد أن تكون متأخرة في مجال الابتكارات.
وفق “أخبار 24”.
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