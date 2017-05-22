عفا محافظ العيص علي البريكيت، عن الشخص الذي أطلق عليه النار خلال زيارته للمدينة المنورة، في شهر رجب الماضي، بعد شفاعة قبلية.
وأظهر مقطع فيديو شيوخ وأعيان ووجهاء من قبيلة حرب وقبيلة جهينة، وفق ما نقلته مصادر، يتحدثون إلى محافظ العيص علي البريكت، بغرض الشفاعة للعفو عن مطلق النار، لوجه الله الكريم.
وطغت الأجواء الطيبة المرحة على اللقاء، بحضور وكيل إمارة المدينة المنورة الأسبق عبدالكريم الحنيني، ولم يرد البريكيت طلب وشفاعة الحضور، ووافق على العفو عن مطلق النار، لوجه الله الكريم. وفق “أخبار 24”.
وأعقب ذلك بعض الأهازيج الجميلة، التي رددها عدد من الحاضرين، احتفالا بالعفو الكريم الذي أبداه محافظ العيص، وشكر له الحضور كريم صنعه.
يُذكر أن محافظ العيص علي البريكيت، قد نجا من اعتداء أحد الأشخاص بعد أن أطلق عليه 3 طلقات، أثناء تواجده بالمدينة المنورة، إثر خلاف شخصي بينهما، وقام الجاني بتسليم نفسه.
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