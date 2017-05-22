أسهمت شجاعة أحد المواطنين، في إحباط عملية تسلل إلى أراضي المملكة بعد اجتياز المنطقة المحظورة بين الكويت والمملكة.
وتعود تفاصيل الحادثة التي وقعت مساء أمس الأحد، بمحافظة الخفجي إلى أن الشاب بكر النماصي كان موجودًا في أحد المخيمات البرية مع زملائه وفي هذه الأثناء لاحظ شخصين من مسافة بعيدة، يسيران تجاه المحافظة وتحركاتهما تدعو للريبة، الأمر الذي جعل “بكر” يبادر بالاتصال بالجهات الأمنية لتقديم بلاغ حول ما شاهده.
وبعد وصول الجهات الأمنية وقيامها بعملية مسح للموقع، بمشاركة “بكر”، ومن معه من زملائه، تم العثور عليهما مختبئين بأحد المخيمات. وبعد مقاومة من الشخصين لم تدم طويلًا تمكن “بكر” من السيطرة عليهما.
وصرح الشاب بكر فوزي النماصي، إلى “الموطن“، بأن ما قام به هو واجب وطني ومن الطبيعي لأي شخص مكانه أن يقوم بفعله، موجهًا الشكر إلى زميليه زياد الهويدي، وممدوح القادم، اللذين ساعداه في القبض على المتسللين، كما وجه الشكر للجهات الأمنية.
ووفقا لموقع “المواطن“، أن الغبار الذي داهم المنطقة مساء أمس كان عاملًا مناسبًا لتخفي المتسللين حسب اعتقادهما، لعدم اتضاح الرؤية، ولكن شجاعة بكر ومن معه أبطلت محاولة تسللهما.
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قصة أكشن لمواطن في الخفجي أحبط عملية تسلل إلى المملكة
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
أسهمت شجاعة أحد المواطنين، في إحباط عملية تسلل إلى أراضي المملكة بعد اجتياز المنطقة المحظورة بين الكويت والمملكة.
أسهمت شجاعة أحد المواطنين، في إحباط عملية تسلل إلى أراضي المملكة بعد اجتياز المنطقة المحظورة بين الكويت والمملكة.
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