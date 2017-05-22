قضت المحكمة الجزائية في جدة بالسجن لمدة 80 عاماً بالإضافة إلى الجلد على أصحاب الدبابات السبعة (ثلاثة تشاديين، ويمنيان، ونيجيري وسعودي)، المتورطين بدهس رجل الأمن بكورنيش جدة.
وأصدرت المحكمة أمس “الأحد” حكما ابتدائيا بسجن المتهم الرئيس ١٨ سنة، وعلى اثنين آخرين بسجن كل واحد منهما لمدة ١٦ سنة والمتهم الرابع ١٥ سنة و٣ متهمين ٥ سنوات لكل منهم، والجلد لكل متهم ١٠٠ جلدة كل سنة مقترنة بمدة محكومتيه، بالإضافة إلى إبعاد جميع المحكوم عليهم من غير السعوديين الذين صدرت عليهم الأحكام المذكورة فور انقضاء محكوميتهم.
وفور صدور الأحكام أعلن المدعي العام تمسكه بالمطالبة بمعاقبة المتورطين في الاعتداء على رجل الأمن بحد الحرابة حيث سيتم إمهال أطراف الدعوى مدة شهر من تاريخ استلام الحكم الابتدائي تمهيداً لتقديم اللائحة الاعتراضية، التي سترفع إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها. وفق “أخبار 24”.
تعود تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع فيديو لعدد من الأشخاص يقودون دبابات في كورنيش جدة أثناء اعتدائهم على حارس أمن، بالإضافة إلى دهس رجل من منسوبي المرور.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج