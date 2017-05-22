تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الثاني من شهر رمضان القادم مشروع البرامج التدريبية المساندة لمدربي الكليات التقنية والمتدربين من الجنسين ولمدة ثلاثة أسابيع في جميع الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد تدريب السجون، ومعاهد العمارة والتشييد. ويتم تنفيذ جنيا البرامج المساندة بعد نهاية الفصل التدريبي الثاني حيث يتاح التدريب للمتدربين والمتدربات إلكترونياً من منصة البلاك بورد، لتأهيلهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، من خلال برامج تدريبية روعي فيها احتياج قطاعات التوظيف، وتطوير المهارات الحياتية للفرد.
وأوضح الدكتور راشد محمد الزهراني نائب المحافظ للتدريب أن البرامج التدريبية المساندة تهدف إلى تشجيع المتدربين والمتدربات على تطوير مهاراتهم في عدد من المجالات ذات الصلة بالشهادات الاحترافية، ومهارات الاتصال، وزيادة الاعمال، وتطوير الذات، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج التي تصقل مهارات المتدربين والمتدربات. ويمكن للمتدربين والمتدربات المقيدين ببرامج المؤسسة المختلفة التسجيل على البوابة الالكترونية للبرامج، والاستفادة من المحتوى الالكتروني لتلك البرامج. وسيحصل المتدرب/ المتدربة على شهادات بعد اجتياز المسجلين لتلك البرامج تضاف إلى سيرته الذاتية، وهو ما يعتبر فرصة وميزة للمتدربين بالحصول على دورات نوعية ومطلوبة ومعتمدة وتقدم مجانا.
وقد تم إطلاق حملة إعلامية للمتدربين والمتدربات من خلال وسائل التواصل المختلفة، للتعريف بالية التسجيل والبرامج التدريبية التي سيتم إدراجها على البوابة الالكترونية.
وأشار نائب المحافظ الى الاستغلال الأمثل لفترة البرامج المساندة، وتقديم البرامج التطويرية لجميع المدربين والمدربات بوحدات المؤسسة المختلفة، ورفع كفاءة ومهارة المدربين في المجالات التخصصية والعامة، وتزويد الملتحقين بتلك الدورات بشهادات تطويرية معتمدة.
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