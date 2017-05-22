أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عرضيها الجديدين على باقات البيانات وذلك بتقديمها عرض 300 جيجابايتو 600 جيجابايت، وذلك بما يتماشى مع رغبات مشتركيها خاصة ذوي الاستهلاك العالي من البيانات.
تتمتع خدمات موبايلي بسرعات عالية تسعى من خلالها إلى مواكبة ما يتطّلع إليه مشتركوها وتقوم على طرح العروض الترويجية المبتكرة لتعكس الروح التنافسية بما ينسجم مع تلبية احتياجات مشتركيها من خلال تطبيق معايير تجربة العملاء والتي من خلالها تستطيع الشركة أن تدرس أفضل العروض التي تلامس احتياجات المشتركين وتطلُّعاتِهم.
يمكن للمشتركين الاستفادة من عرضي الـ 300 جيجابايت لمدة 3 أشهر بمبلغ 300 ريال و 600 جيجابايت لمدة 6 أشهر بقيمة 550 ريال، حيث يشمل هذا العرض عملاء باقات البيانات مسبقة الدفع والمفوترة الحاليين والجدد مما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في الاستفادة من هذا العرض الجذاب.
وتعي موبايلي تمامًا أهمية خدمات البيانات بالنسبة للمشتركين، لذا تحرص الشركة على تعزيز باقاتها بعروض تنافسية تلبي احتياجات مشتركيها سواءً من خلال حجم البيانات أو الأسعار.
يذكر أن باقات موبايلي كنكت الجديدة لا تخضع لسياسة الاستخدام العادل، فيمكن للمشتركين استهلاك كمية البيانات المتاحة لباقاتهم بسرعات اتصال عالية دون التقيد بحد استخدام يومي، وهو ما يعزز من تجربة العملاء بشكل كبير.
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