زار وفد من كشافة محافظة الأحساء برئاسة القائد الكشفى الدولي سعد الفرج ، بعض المعالم التاريخية والحضارية في محافظة الخرج.
وأوضح القائد الكشفي الدولي مدير المعهد الصناعي الثانوي بالخرج المهندس سمير بن عبدالله العسكر، أنه تم استقبال الوفد في مقر المعهد بمدينة السيح واطلع الجميع على عرض عن بعض أنشطة واقسام المعهد وإنجازاته ثم استهلت الزيارة بلقاء محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع ، في ديوان المحافظة بمدينة السيح والذي رحب بهم متمنياً لهم طيب الإقامة والاستمتاع بما تمتلكه مدن ومراكز وقرى المحافظة من مخزون تراثي وتاريخي.وقدم لهم درعا تذكارياً بهذه المناسبة.
ثم بدأ الوفد جولته بزيارة قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح ، وتجول الوفد داخل القصر ومرافقيه واستمعوا لشرح وافٍ من ممثل من مكتب السياحة في الخرج عن أهمية القصر ومكانته التاريخية بوصفه أهم قصور الموحد – رحمه الله – .
وزار الوفد عيون السيح وأستمعوا لشرح حول تاريخ هذه العيون التي كانت قديماً تفيض وتسيح على وجه الأرض بكميات كبيرة وخصوصاً في الأودية التي تخترق مدينة السيح والتي اكتسبت هذا الاسم لجريان المياه فيها طوال العام ، وزار الوفد الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز العسكر، بمنزله في حي الخزامى بمدينة السيح بعد ذلك زار الوفد برج مياه الخرج الذي يعد من أجمل أبراج المياه بالمملكة .
كما شملت جولة الضيوف زيارة فرع الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام بمقرها في حي غرناطة بالسيح وتكريمهم بمناسبة نجاحهم،كما زار الوفد الاستاذ على الشلوان ،في منزله وزيارة مربط جياد الخرج وشاهد الجميع عرض للخيول والخيالة. ثم انطلقوا لزيارة مزرعة الصافي للألبان في شرق السيح التي تعد من أكبر مزارع الألبان المتكاملة في العالم .وفي نهاية التقى الوفد باعضاء نادي الخرج للطيران حيث عرضوا تقريرا عن النادي واعماله المهنية والتطوعية ثم غادر الوفد بمثل مااستقبلوا بالحفواة والتكريم.
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