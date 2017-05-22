روت “أم موسى”، زوجة الشهيد العريف عزيز العسيري، الذي استشهد أمس على الحد الجنوبي، تفاصيل معرفتها بخبر استشهاده، وكيف قضت 6 ساعات سفرا، دون أن تعلم أين الوجهة ولا السبب.
وأوضحت أم موسى، أنها فوجئت بأهلها حينما طرقوا عليها باب منزلها بجازان قادمين من محايل عسير، وطلبوا منها تجهيز أغراضها وأبنائها دون الإفصاح عن السبب.
وأشارت وفقا لـ”سبق”، إلى أنها شعرت وقتها بانقباض خشية حدوث مكروه لأحد، لكنها لم تتوقع أن يكون زوجها، حيث إنها أول من سيعرف إن حدث له مكروه لطبيعة قربه منها.
وقالت إنها ظلت طول الطريق تخشى أن ترى ما يفجعها حتى وصلت إلى مستشفى محايل العام، وازداد خفقان قلبها وخوفها حتى توجهوا بها صوب ثلاجة الموتى، وكانت الصدمة عندما كشفوا الغطاء لتجد جثة زوجها شهيدا مدافعا عن دينه ووطنه.
وأضافت “لم أتمالك نفسي ولم أحتمل الموقف، وانتابني ما الله به عليم، كنت أنقل نظري بين أبنائي الذين لم يعد لي إلا هم بعد الله فمن سيرعى الآخر”.
ولفتت إلى أنها تسكن في إحدى الشقق السكنية المستأجرة وسط محايل في ظل عدم وجود مسكن لهم، وأكدت أنها تحلم فقط بقضاء دين زوجها وامتلاك منزل يحتويها وأبنائها الثلاثة (موسى 4 سنوات وعلي 3 سنوات ومحمد سنتان).
يذكر أن جثمان الشهيد العسيري ووري الثرى عصر أمس بمقبرة قرن الماء شمال محايل، وتقدم المصلين محافظ محايل وعدد من الضباط والأفراد.
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