أعلن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عن زيارة سيقوم بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم “الإثنين” للعراق، لمناقشة تمديد خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك”.
وقال جهاد وفقا لـ”رويترز” إن وزير النفط السعودي ونظيره العراقي سيناقشان تعزيز العلاقات الثنائية وقرار “أوبك” المقبل من أجل تعزيز الأسعار العالمية وتقليل تخمة المعروض في سوق النفط العالمية.
وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” في فيينا في 25 مايو الجاري لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي بين “أوبك” و11 دولة من خارجها من بينها روسيا.
وخلال الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراق يؤيد تمديد الاتفاق الحالي لكنه لم يحدد المدة، كما سبق أن أعلن وزير النفط جبار اللعيبي أن العراق يدعم التمديد لمدة ستة أشهر.
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