ذكرت مصادر أن نادي اتحاد جدة قدم عرضاً جديداً بمبلغ كبير لنادي الزمالك المصري؛ لتجديد إعارة اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” للعب في صفوفه خلال الموسم المقبل.
وكشفت المصادر أن الاتحاد بطل كأس ولي العهد عرض على الزمالك مبلغ 600 ألف دولار في الموسم الواحد بخلاف المكافآت، بحيث يصل العرض لمليوني دولار في الموسم.
يذكر أن كهربا لعب في صفوف الاتحاد في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وقدم معه موسماً مميزاً وساهم في تتويجه بكأس ولي العهد بإحرازه هدف الفوز في المباراة النهائية.وفق “أخبار 24”.
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