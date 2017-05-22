قال رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي أحمد الرميثي، أن إدارة ناديه لا تزال تأمل في التعاقد مع نجم الهلال الحالي، المهاجم السوري عمر خريبين .
وتحدث الرميثي لصحيفة “الإمارات اليوم” حيث قال : “مازلنا نأمل في التعاقد مع مهاجم الظفرة عمر خريبين في حال موافقة مسؤولي الظفرة على العرض الذي تقدم به الوحدة لشراء بطاقة اللاعب”.
وكانت قناة أبو ظبي الرياضية قد نقلت وفقًا لمصادر خاصة بها أن الوحدة والجزيرة الإماراتيين إضافة إلى الهلال هم من يبحثون عن استقطاب اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة .
وأبدى خريبين في أكثر من مناسبة عن رغبته في الاستمرار مع الهلال الذي قال عنه إنه يشجعه منذ الصغر وإن من يريد البطولات عليه باللعب للهلال.
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