علمت مصادر أن رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي عقد اجتماعاً مع رئيس اللجنة الفنية صالح المطلق والأمين العام سلمان القريني لاختيار اللاعبين المحليين الذين يحتاجهم الفريق في الموسم المقبل، واتفقوا على حاجة الفريق الماسة للاعب محلي في مركز الظهير الأيسر، ووضعت مدافع الأهلي منصور الحربي أول الخيارات في حال الاتفاق على بيع عقد المدافع عمر هوساوي إلى وصيف بطل الدوري والكأس مقابل مبلغ مادي والتنازل عن الحربي لمصلحة الفريق الأصفر، ووعد عضو شرف نصراوي بارز الرئيس بمفاوضاته لإدارة الاتفاق للحصول على خدمات الظهير الأيسر حسن كادش.
وتؤكد المصادر أن رئيس النصر فاجأ القريني والمطلق قبل نهاية الاجتماع باحتمالية استقالته في حال عدم تلقيه دعماً شرفياً وبيع عقد هوساوي بمبلغ مغرٍ.
من جهة اخرى رشح رئيس اللجنة الفنية صالح المطلق حارس النصر السابق مضحي الدوسري للعمل مدرباً للحراس بالفئات السنية الموسم المقبل. وفق “الرياض” .
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