يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد اليوم اجتماعا برئاسة المهندس حاتم باعشن وحضور الأعضاء، وسيتصدر ملف المدرب التشيلي سييرا النقاش، حيال موافقة المجلس على العقد الجديد الذي أجرى عليه المدرب تعديلات كبيرة في العديد من بنوده بعد التنسيق مع محاميه، إلى جانب حسم ملفات العديد من اللاعبين يتقدمهم النجم المصري محمود كهربا؛ إذ سيتم بحث إمكانية تقديم عرض لنادي الزمالك من أجل تجديد إعارة اللاعب لموسم آخر، وفق الإمكانات المادية التي تتناسب مع النادي، خصوصا بعد المبالغات المالية في قيمة عقده التي صدرت من عدد من مسؤولي نادي الزمالك، على رأسهم رئيس النادي مرتضى منصور، إضافة إلى النظر في طلبات تمديد عقود اللاعبين المحترفين في الفريق الكروي الأول وهم: جمال باجندوح، سلطان مندش، عمار الدحيم، وعبدالرحمن الغامدي قبل انتهاء عقودهم الاحترافية. وتهدف الإدارة الاتحادية لإغلاق هذه الملفات مبكرا، للمحافظة على استقرار الفريق الكروي الأول في الموسم القادم، الذي تنتظر الفريق خلاله أربع بطولات محلية «كأس الملك، كأس ولي العهد، دوري جميل، وكأس السوبر»، والبطولة الآسيوية من خلال خوض مباراة الملحق للتأهل لدور المجموعات، رغم أن الموسم القادم سيكون قصيرا ومضغوطا إذا ما تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وفق “عكاظ”.
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