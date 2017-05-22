هنأ البرازيلي دافيد لويز نجم نادي تشيلسي الإنجليزي جماهير نادي الهلال السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
الهلال حقق فوزاً صعباً و غالياً علي النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء يوم الخميس الماضي علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
و قال لويز في مقطع فيديو له مع أحد جماهير النادي السعودي :”مبروك يا الهلال “.
يذكر أن تشيلسي كان قد تُوِّج قبل أسبوع بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة السادسة في تاريخه.
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