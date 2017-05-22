أعد الحرس الملكي عملاً فنياً وطنياً بعنوان “حراس الملوك” بمناسبة انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض، يجسد التضحيات الكبيرة للقوات السعودية على مر العصور لحماية الحرمين الشريفين وحفظ أمن المملكة.
كما نشر الحرس الملكي مقطع فيديو يعكس جانباً من التدريبات العسكرية المتقدمة التي تلقاها أفراده، في مجال حماية الشخصيات الهامة، وتخليص المواكب الرسمية من الأخطار، والتعامل مع التهديدات الإرهابية.
وتضمن الفيديو بعضاً من التدريبات، من بينها فرضيات رماية القناصة والتي تتطلب الدقة والمهارة، وفرضيات تخليص الرهائن واقتحام المباني، والتعامل مع العناصر الإرهابية، بالإضافة لفرضية القيادة التخلصية لأمن وحماية الشخصيات الهامة، وتخليص المواكب من الأخطار المحتملة.
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