روى الشاب الذي عثر على طالبة المرحلة المتوسطة، طيبة محمود آل جاسم٬ بعد أيام من اختفائها الغامض من أمام مدرستها في حي النهضة بالرياض، تفاصيل ومكان العثور عليها، كاشفاً عن الحالة التي وجدها عليها وطلبها الأول منه.
وأوضح الشاب ويدعى محمد فايز المطيري وفقاً لـ”سبق”، أنه عثر على “طيبة” في حالة انهيار وبكاء شديد مساء أمس (الأحد) في أحد شوارع الرياض بالمصادفة خلال توجهه بصحبة والدته وشقيقه إلى أحد المستشفيات في حي العليا، لافتاً إلى أنه عندما شاهدها تبكي وتسير باتجاه أحد الشوارع بالقرب من طريق العروبة مرتديةً الزي المدرسي دفعه إلى التوقف والاقتراب منها.
وبيّن المطيري أنه سارع باتجاه الطالبة وأوقفها عارضاً عليها المساعدة بعدما تأكد من أنها الطالبة “طيبة” التي انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفائها، موضحاً أن والدته تدخلت في الأمر وتحدثت معها لتهدئتها؛ حيث طلبت منها ماءً وأن تجري اتصالاً بوالدها، وهو ما جرى بالفعل قبل أن تأتي الجهات المختصة وتتسلمها، مشيراً إلى أن الطالبة لم يظهر عليها آثار اعتداء.
وتناقل مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو سجله الشاب المطيري أعلن خلاله العثور على الطالبة طيبة وتسليمها للجهات الأمنية.
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