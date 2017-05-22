وصل الطلاب السعوديون المشاركون في مسابقة “إنتل إيسف 2017” بأمريكا الذي تنظمه وكالة “ناسا”، إلى مطار الملك خالد بالرياض أمس (الأحد)، ولقوا استقبالاً حافلاً لدى وصولهم لأرض المملكة.
وكان المواطن أحمد الربيعة في مقدمة مستقبلي ابنته “سارة” التي فازت بجائزة أفضل مشروع من شركة ناسا في أولمبياد العلوم؛ حيث تداول مغردون صورة لها برفقة والدها بمطار الرياض.
وأظهرت صور أخرى تداولها مغردون لحظة استقبال الطلاب المشاركين في المهرجان بحفاوة بالغة، فيما أظهر مقطع فيديو صور من داخل الطائرة الطلاب وهم يرفعون العلم السعودي ويرددون النشيد الوطني.
وقد تمكن 4 طلبة سعوديين الجمعة الماضية، من تحقيق مراكز متقدمة في مسابقة “إنتل إيسف” العالمية؛ حيث احتل المركز الثالث كل من الطالبتين نادية المطلق ودانا الخالدي، إلى جانب الطالب عمار أمير، فيما حازت الطالبة سارة الربيعة المركز الرابع.
https://www.youtube.com/watch?v=Me6SgloMGQ0
وفق “أخبار 24”.
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