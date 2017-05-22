حذرت خبيرة صحية من ترك أكياس الشاي في الكوب لفترة طويلة، لأن ذلك يسبب عدداً من المشاكل الصحية، مشيرة إلى أن غلي الشاي في الإبريق يعد أفضل من وضع كيس الشاي في الكوب مدة طويلة.
وأوضحت خبيرة الشاي فانيتي سموت وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الفترة الطويلة التي يبقاها الكيس في الكوب لا تؤثر فقط على مذاق الشاي وتجعله أكثر مرارة أو تجعل لونه داكناً أكثر، لكنه يؤدي إلى تسرب مادة الكافيين بكمية كبيرة.
وأضافت سموت أن الشاي الداكن يترك بقعاً على الأسنان، ناصحة بعدم إبقاء الكيس لأكثر من 5 دقائق في الكوب الكبير.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج