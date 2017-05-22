وثّق مقطع فيديو متداول ردة فعل عفوية لأحد اللصوص وتراجعه عن سرقة أحد المنازل بدولة الكويت، بعد اكتشافه وجود كاميرا مراقبة في مدخل المنزل.
وأظهر المقطع الملتقط بواسطة كاميرا مراقبة، اللص وهو يترجل من سيارة بجوار أحد المنازل الذي قرر سرقته مع لصوص آخرين، ومن ثم يقترب من المنزل ويكتشف وجود كاميرا مراقبة، فيقرر العودة مرة أخرى إلى السيارة وإلقاء التحية ملوحاً بيده إلى الكاميرا.
ولقي المقطع رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبره مغردون تأكيداً على أهمية وجود كاميرات المراقبة بالمنازل والشوارع؛ كونها تمثل رادعاً للمجرمين واللصوص للتراجع عن ارتكاب الجرائم.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج